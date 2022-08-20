Вашингтон, 20 августа, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Россия призывает США к равноправному взаимодействию по контролю над вооружениями. Об этом 20 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на российское посольство в Вашингтоне.

Https://politikus.ru Гонка вооружений

Как отмечает издание, часть вопросов в переговорах об устранении препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) уже удалось решить. «Между тем ДСНВ истекает через 3,5 года. Опыт прошлых российско-американских переговоров показывает, что даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения крайне мало», — подчеркнули в посольстве.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что американские власти остаются привержены выполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Позже эту же информацию подтвердил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.