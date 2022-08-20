Париж, , 18:52 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Алжир с 25 по 27 августа 2022 года с официальным визитом. Об этом 20 августа сообщили в Елисейском дворце после прошедших телефонных переговоров между Макроном и президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что целью поездки станет укрепление отношений между странами в долгосрочной перспективе.

Напомним, что в марте 2021 года Елисейский дворец заявил о решении рассекретить государственные архивы. В том числе, и документы, относящиеся к эпохе войны в Алжире.