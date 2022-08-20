20 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что власти города Львова намерены перезахоронить останки советских воинов с мемориала «Марсово поле».

Оксана Переможенко, , 19:11 — REGNUM Власти города Львова намерены перезахоронить останки советских воинов с мемориала «Марсово поле», а на этом месте создать мемориальный комплекс, призванный увековечить лиц, которые для киевского режима являются «героями». Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе городского совета Львова.

Львов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Останки военнослужащих Советской армии и лиц периода Второй мировой войны (Великой Отечественной войны — О. П.) перезахоронят с Марсова поля, что на улице Мечникова…» — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый мемориал будет включать в себя не только захоронения «героев», но также и парк-сквер памяти и мемориальную площадь.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим способен воевать лишь с памятниками и мертвыми, а подобное отношение к праху советских воинов до добра на доведет.

«Богатый [киевский нацистский режим]. Просит денег на оружие, а сама памятники переносит», — отреагировал Den.

«Этих уродов уже не вылечить», — не выдержали Gennadiy.

«Я всё время успокаиваю себя, говорю, что они тоже люди… А люди ли?» — не понимает Наталья.

«Только денацификация», — написала Ирина К.

«Выкопать останки своих же прадедов? Ну что тут скажешь!» — пишет Елена.

«Ничего святого! Осквернение памяти предков и людей, которые положили свои жизни за свободу этой земли, — большой грех! Все несчастья, которые падут на их головы, будут вполне объяснимы, жалеть не будем», — отметила Ольга.

«Это какими трусливыми ничтожествами надо быть, чтобы бояться покойников? Правильно, бойтесь! За нами наши предки!» — добавила Anna.

«Твари, — аукнется всем родства не помнящим», — прокомментировала Gala.

«Они на верном пути… самоуничтожения», — написала Larisa.

«Танцы на костях, чего еще ждать от любителей Бандеры?» — отреагировала Tatiana R.

«Надо перенести Львов… Куда-нибудь подальше», — с сарказмом призвала Мария.

«Бандерофашистская нечисть!.. Скоро ей придет конец!» — отметил Роман.

«Недобитые фашистские прихвостни!» — не выдержала Елена.

Воспоминание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всё, что прогнившее, слабоумное поколение бандерлогов может сделать — это уничтожать советские памятники. Но память уничтожить нельзя», — пишет jAZz.

«Твари! Надо идти до польской границы. Вычистить этих ублюдков. С мертвыми воюют», — добавил Сергей.

«Думаю, судьба у Львова должна быть не очень после таких решений», — предположила Злата В.

«Зачем тревожить прах советских солдат, что они вам, тварям, сделали, кроме того, что освободили от фашизма?!» — отреагировала Елена М.

«Есть немецкие могилы, которые не убирают из уважения к их семьям. Тревожить мёртвых может только последняя паскуда», — комментирует Floralba.

«То есть могилы собственных солдат?» — недоумевает ZisorDD.

«На это есть Божий суд. Это там зачтут. Трогать кости — это даже атеисты не поймут», — отметила Лариса Г.

«А успеют построить?» — с сарказмом спросила Елена.

«Верните нам прах героев! Мы сможем найти им достойнейшее место в России! Пусть они покоятся с миром в родной земле!» — призвала Светлана.

«Ну надо же кого-то победить. Победят красноармейцев, пусть и мёртвых», — написал Эdward.

«Нет, тут уж надо точно до Варшавы дойти! Подонки», — не выдержал А. В.

«Прах советских солдат перевезти туда, где чтят память предков, а Львов вернуть полякам, — пусть вместе разбираются с «героями», — призвала Света С.

«Очередной раз убеждаюсь, что воевать, бороться они могут только с памятниками и мёртвыми, на более душка не хватает», — отреагировал Viktor.

«Они даже мёртвых русских боятся», — подытожил Mix.