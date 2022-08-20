Замглавы Минсельхоза назначили Марину Афонину
Москва, 20 августа, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Марину Афонину заместителем министра сельского хозяйства России. Соответствующий документ опубликован 20 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
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«Назначить Афонину Марину Игоревну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в распоряжении.
Ранее Марина Афонина в Минсельхозе занимала должность директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности.