Донецк, 20 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:15 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима выпустили по Горловке еще пять снарядов калибра 155 мм.