Москва, , 18:46 — REGNUM Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за риска пожаров. Об этом 20 августа пишет РИА Новости.

Здание Гидрометцентра России Museum.meteorf.ru

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — говорится в сообщении учреждения. Предупреждение о пожарной опасности в столице действует до 15.00 22 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, концентрация вредных веществ в московском воздухе снизилась «в полтора-два раза». Об этом заявил Вадим Заводченков, ведущий специалист центра «Фобос».

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