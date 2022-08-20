Москва, 20 августа, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за риска пожаров. Об этом 20 августа пишет РИА Новости.

Museum.meteorf.ru Здание Гидрометцентра России

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — говорится в сообщении учреждения. Предупреждение о пожарной опасности в столице действует до 15.00 22 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, концентрация вредных веществ в московском воздухе снизилась «в полтора-два раза». Об этом заявил Вадим Заводченков, ведущий специалист центра «Фобос».