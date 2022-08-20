Донецк, , 18:44 — REGNUM Сразу две школы в Куйбышевском районе Донецка попали под обстрел со стороны ВСУ. Об этом 20 августа сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Под огонь ВФУ попали школа №63 по ул. Степаненко и школа №50 по проспекту Кремлёвскому», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ получила ранения девочка 2018 года рождения.