Донецк, 20 августа, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Сразу две школы в Куйбышевском районе Донецка попали под обстрел со стороны ВСУ. Об этом 20 августа сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

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«Под огонь ВФУ попали школа №63 по ул. Степаненко и школа №50 по проспекту Кремлёвскому», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ получила ранения девочка 2018 года рождения.