Кишинёв, , 18:42 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Молдавии Майей Санду ситуацию с беженцами с территории бывшей УССР. Об этом 20 августа пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы Молдавии.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обсуждалась ситуация в регионе и проблемы беженцев с Украины, которые находятся в нашей стране и оказываемую им поддержку», — рассказали в пресс-служба главы Молдавии.

ИА REGNUM напоминает, что Антониу Гуттереш нанёс незапланированный визит в Кишинёв 19 августа 2022 года. Затем он отправится в Стамбул (Турция), где закончит свой тур по Европе.

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