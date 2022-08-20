Кишинёв, 20 августа, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Молдавии Майей Санду ситуацию с беженцами с территории бывшей УССР. Об этом 20 августа пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Обсуждалась ситуация в регионе и проблемы беженцев с Украины, которые находятся в нашей стране и оказываемую им поддержку», — рассказали в пресс-служба главы Молдавии.

ИА REGNUM напоминает, что Антониу Гуттереш нанёс незапланированный визит в Кишинёв 19 августа 2022 года. Затем он отправится в Стамбул (Турция), где закончит свой тур по Европе.