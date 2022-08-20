Армения, 20 августа, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Следственный комитет Армении считает терактом инцидент в Масисе, когда вооружённый мужчина ворвался в мэрию города. Об этом 20 августа пишет RT, ссылаясь на ведомство.

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«В рамках уголовного дела, возбужденного Масисским следственным отделом Следственного управления Араратской области, СК Армении проводятся следственные и процессуальные действия по выяснению обстоятельств террористического акта в мэрии Масиса», — говорится в заявлении СК. Следователи также возбудили дело о самоубийстве 36-летнего мужчины.

ИА REGNUM напоминает, что в мэрию армянского города Масис, который расположен в 15 километрах от Еревана, ворвался 36-летний мужчина, вооруженный гранатой. Его обезвредили сотрудники правоохранительных органов — информация о пострадавших не поступала.