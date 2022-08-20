Донецк, 20 августа, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима выпустили по Донецку еще девять снарядов.