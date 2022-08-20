Пекин, 20 августа 2022, 18:01 — REGNUM Китай в июле этого года в сутки получал около 1,68 млн баррелей из России. Об этом 20 августа пишет Reuters.
Как отмечает издание, РФ на протяжении трёх месяцев остаётся крупнейшим поставщиком нефти в КНР — всего с начала 2022 года Россия экспортировала в Китай около 48,4 млн тонн нефти. На втором месте по поставкам топлива в Китай находится Саудовская Аравия (1,54 млн баррелей нефти в сутки).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны G7 к зиме установят потолок цен на нефть из России. Группа семи пытается добиться, чтобы российское топливо было невыгодно покупать.
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