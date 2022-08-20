Пекин, , 18:01 — REGNUM Китай в июле этого года в сутки получал около 1,68 млн баррелей из России. Об этом 20 августа пишет Reuters.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отмечает издание, РФ на протяжении трёх месяцев остаётся крупнейшим поставщиком нефти в КНР — всего с начала 2022 года Россия экспортировала в Китай около 48,4 млн тонн нефти. На втором месте по поставкам топлива в Китай находится Саудовская Аравия (1,54 млн баррелей нефти в сутки).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны G7 к зиме установят потолок цен на нефть из России. Группа семи пытается добиться, чтобы российское топливо было невыгодно покупать.

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