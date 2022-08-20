Донецк, , 17:56 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:16 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 17:17 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Старомихайловку и Донецк.