Донецк, 20 августа 2022, 17:56 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:16 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 17:17 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Информации о жертвах нет.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Старомихайловку и Донецк.