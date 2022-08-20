Никосия, 20 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Кипр не поддержал запрет на выдачу туристических виз жителям России, желающим посетить ЕС. Об этом пишет Politico.

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Постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу заявил, что это было бы решением «в неправильном направлении». Он отметил, что на Кипре проживает многотысячная русскоязычная диаспора, и что подобные запреты воспрепятствовали бы её общению с семьями и друзьями.

Politico подчеркивает, что к аналогичному решению пришло и правительство Афин (Греция).