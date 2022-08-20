Мариуполь, ДНР, , 17:48 — REGNUM Мэр Мариуполя Константин Иващенко, на которого было совершено покушение, не пострадал. Об этом 20 августа сообщили ТАСС в мэрии города.

Эмблема МВД ДНР Mvddnr.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«Да, было (покушение на мэра Мариуполя — прим.), — сказал источник. — Все живы, все в порядке».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже оцепили территорию Мариупольского зоопарка — место покушения.

Другие подробности пока не известны.