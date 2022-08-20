Донецк, 20 августа, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Населенный пункт Старомихайловка и город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16:30 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено три мины калибра 120 мм; 16:56 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима выпустили по Докучаевску три снаряда калибра 152 мм.