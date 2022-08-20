Анкара, , 17:38 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН совместно с США и ЕС работает над устранением препятствий в сфере страхования, финансов и перевозки, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений. Об этом он сообщил, выступая в Совместном координационном центре.

Антониу Гутерреш Официальное интернет-представительство президента России

Гутерреш отметил, что санкции против России не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений. Генсек ООН отметил, что в данный момент существует «ряд препятствий и сложностей, которые надо преодолеть».

Напомним, что 19 августа 2022 года Антониу Гутерреш посетил с визитом территорию б. УССР, временно оккупированную Киевским режимом.