Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Один из сотрудников Йеллоустонского национального парка (США) обнаружил человеческую ступню на своём месте работы. Об этом руководство парка сообщает на своей странице в Twitter.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ступня была обнаружена в горячем источнике Абиш Пул. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Йеллоустоуна проводят собственное расследование инцидента.

Напомним, что Йеллоустонский национальный парк — это первый национальный парк в мире, основан в 1872 году. Является объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО.