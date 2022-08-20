Вашингтон, 20 августа, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Один из сотрудников Йеллоустонского национального парка (США) обнаружил человеческую ступню на своём месте работы. Об этом руководство парка сообщает на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Отмечается, что ступня была обнаружена в горячем источнике Абиш Пул. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Йеллоустоуна проводят собственное расследование инцидента.

Напомним, что Йеллоустонский национальный парк — это первый национальный парк в мире, основан в 1872 году. Является объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО.