Донецк, , 17:21 — REGNUM Девочка 2018 года рождения получила ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом 20 августа сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe

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«Боевики (ВСУ) при обстреле Куйбышевского района города ранили девочку 2018 года рожения по ул. Юнокоммунарской, — говорится в сообщении. — Ребёнок доставлен в РТЦ».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Ленинского района Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина.