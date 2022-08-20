Пекин, 20 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин обращался в телефонном разговоре к президенту США Джо Байдену с просьбой воспрепятствовать визиту спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом 20 августа пишет The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Администрация президента России Си Цзиньпин

По словам «высокопоставленного чиновника Белого дома, который говорил на условиях анонимности», звонок Цзиньпина и Байдена состоялся ещё 28 июля 2022 года, то есть за несколько дней до визита Пелоси на Тайвань. Как отмечает источник, данный вопрос неоднократно поднимался во время консультаций американских и китайских должностных лиц, однако президент США ответил председателю КНР, что не может заставить спикера отказаться, пояснив, что законодатели сами принимают решения о зарубежных поездках.

ИА REGNUM напоминает, что поездка Нэнси Пелоси в Тайбэй (Тайвань) состоялась 2 августа 2022 года. Вооруженные силы Китая в ответ на её визит провели манёвры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова.