Анкара, , 16:59 — REGNUM Власти Турции восстановили «разрушенные города». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 20 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, напоминая о землетрясении 17 августа 1999 года.

Реджеп Тайип Эрдоган Mpsh.ru

«Мы восстановили разрушенные города», — сказал глава государства во время выступления на церемонии сдачи первого этапа 60 тысяч единиц жилья в районе Эсенлер.

«Вы помните в каком состоянии после землетрясений были Бингёль, Ван, Симав, Кютахья, Гёльджюк, Сакарья, Малатья, Коджаэли, Элазыг? — сказал Эрдоган, обращаясь к многотысячной аудитории. — Мы пришли к власти и восстановили всю инфраструктуру, построили эти города заново».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Израиля Ицхак Герцог провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения.