Рига, 20 августа, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере. Об этом сообщило местное агентство LETA.

Kenneth C. Upsall Латвия

«В министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере — начиная с отопления, электричества и заканчивая ремонтными работами», — рассказали изданию в министерстве. В СМИ также отметили, что меры по энергосбережению скоординируются между подведомственными учреждениями Минобороны — также разрабатывается стратегия более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Латвии планирует утвердить три пакета помощи в условиях резкого роста стоимости энергоресурсов местного бизнеса. Предусмотрена компенсация за электричество, а также компенсация за использование в отоплении брикетов, гранул, дров, газа и обогрев жилища при помощи теплового насоса.