21 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Богдан Борман, , 12:26 — REGNUM 2022 год богат на события. И, к сожалению, эти события в большинстве своем не очень приятные. Если мы возьмем ставший печально известным Мариуполь, то этот год стал, пожалуй, самым тяжелым за всю историю его существования.

Пляж в посёлке Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Но вот боевые действия в Мариуполе и соседних к нему селах и поселках остались в прошлом. Жизнь постепенно приходит в норму: разрушенные дома восстанавливаются, жители возвращаются в город. Кажется, сейчас самое время в последние летние дни отдохнуть на морском пляже, тем более вот оно, совсем рядом — теплое Азовское море. Но не всё так спокойно на берегу, как может показаться на первый взгляд.

До середины лета шло разминирование мариупольских пляжей. Пляж в посёлке Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

До середины лета шло разминирование мариупольских пляжей. Во время оккупации ВСУ буквально «нашпиговывали» минами городские пляжи. И еще этим летом от взрыва противопехотной мины на мариупольском пляже гибли люди.

Побережье Азовского моря Богдан Борман © ИА REGNUM

На данный момент опасности пострадать от мины на городских пляжах нашего города нет — они разминированы. Но теперь опасность для отдыхающих создали уже не люди, а сама природа.

Сейчас на пляжах Азовского моря можно увидеть большое скопление медуз Богдан Борман © ИА REGNUM

Еще летом прошлого года на пляжах Азовского моря можно было увидеть большое количество медуз. Экологи объясняли эту неприятную ситуацию тем, что морская вода стала более соленой. Причина — загрязнение пресных вод, а том числе и из-за происходящих рядом боевых действий. А еще и браконьерство (лов рыбы) растет, что нарушает пищевую цепочку — вот и еще одна причина того, почему количество и размер медуз увеличиваются в разы.

Медузы на побережье Азовского моря в посёлке Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Медузы в Азовском море обитали всегда, хотя и не в таких количествах Богдан Борман © ИА REGNUM

Медузы рода Корнерот вырастают до полуметра в диаметре и являются ядовитыми Богдан Борман © ИА REGNUM

Медузы заполонили побережье Азовского моря Богдан Борман © ИА REGNUM

Появление такого количества медуз экологи объясняют тем, что морская вода стала более солёной из-за загрязнения пресных вод Богдан Борман © ИА REGNUM

А что говорят ученые? Их прогнозы неутешительны — медуз следующим летом явно не будет меньше, а возможно, даже будет больше. Браконьеры все так же будут сокращать количество рыбы в Азовском море, да и про желание привести в порядок пресные источники воды, впадающие в море, нет смысла говорить — война еще не закончилась.

Медузы в Азовском море обитали всегда, хотя и не в таких количествах Богдан Борман © ИА REGNUM

Медузы на побережье Азовского моря в посёлке Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Медузы на побережье Азовского моря в посёлке Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Медузы в Азовском море обитали всегда, хотя и не в таких количествах Богдан Борман © ИА REGNUM

Медузы на побережье Азовского моря в посёлке Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM К берегу прибило сотни медуз Богдан Борман © ИА REGNUM

Привести в порядок пресные источники воды, впадающие в море, невозможно — война еще не закончилась Богдан Борман © ИА REGNUM

Могут ли медузы быть опасными для человека? Большая часть этих существ безопасна, но есть и более опасные виды, к примеру Корнерот (Rhizostoma pulmo), которую можно узнать по синему или фиолетовому цвету тела. Этот подвид «оснащен» комплектом пышных щупалец. Корнерот вырастает до полуметра в диаметре и является ядовитым. Сильный ожог кожи, конечно, вас не убьет, но если щупальце попадет на слизистую оболочку или глаза, то последствия могут быть самыми неприятными. Да. И возможную аллергическую реакцию организма на ожог никто не отменял.

Вот такая опасность поджидает отдыхающих на побережье Азовского моря.