Анкара, , 16:43 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Израиля Ицхак Герцог провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на Управление по связям при администрации президента Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении говорится, что лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы двусторонних турецко-израильских отношений.

Как передавало ИА REGNUM, 19 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам заявил, что власти Турции не ставят своей целью в Сирии свержение президента этой арабской республики Башара Асада.