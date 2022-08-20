20 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо о том, что Канада в ближайшей перспективе не сможет существенно помочь Европейскому союзу с поставками газа.

Анна Царькова, , 17:08 — REGNUM Европейскому союзу в ближайшей перспективе не стоит ждать от Канады существенной помощи с поставками газа. Об этом 19 августа заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Политик не уточнил, каким образом Канада может поддержать Европу, — данный вопрос Трюдо обсудит во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, который в скором времени посетит с визитом Канаду. Трюдо также подчеркнул, что его переговоры с Шольцем будут посвящены «краткосрочным вызовам и вариантам ответа на эти вызовы».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что на Западе каждая страна сама за себя, и никто не будет спешить помочь, так как нет никакого «европейского единства». Иные также добавили, что Евросоюз хорошо подставили, втянув его экономически в конфликт на территории бывшей УССР, и, по сути, бросили, не оказав помощи.

«Какие поставки газа? Им задницу-то вытирать нечем», — иронизирует Сергей.

«А куда Канада газ отправляет? Чего не в Европу со скидкой?» — с сарказмом поинтересовалась Katerina.

«Америка всё сделала, чтобы ЕС утопить», — пишет «Ия».

«Ну началось! Запасаемся попкорном», — смеется Ирина.

«Вот вся суть их ЕС», — отметил Ирмель.

«Европу кинули все, кто мог», — добавил Дмитрий.

«Надо было турбину сломать, и помогли бы ещё сильнее», — шутит Shofer.

«Но зато как поддерживали введение санкций против России. Хорошие товарищи», — комментирует новость Olga P.

«Нормальные основы капитализма — каждый сам за себя. Остальное — сказки для новых кандидатов в «богатое» общее будущее», — отреагировал Владимир С.

«Ну это сразу сказали, но почему-то никто не прислушался и ввели санкции, несмотря ни на что. Молодцы, я считаю, и не надо ослаблять. Пусть привыкают жить по-новому, а российский газ нужно продавать в Азию», — написал BioHyde.

«Зато с русофобией недостатка нет. Не останавливайтесь…» — с сарказмом призвал Владимир Г.

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вас кинули. Зажмурьтесь», — иронизирует Sanek.

«В этом весь Запад. Каждый сам за себя. Вырывать друг у друга маски и ИВЛ в порядке вещей. Подставлять и предавать — норма жизни. Принцип: сдохни ты сегодня, а я завтра», — пишет Дмитрий Ю.

«Верные друзья и соратники похлопали по плечу и… ушли», — пошутила Irina.

«Можем только чужую турбинку газовую зажать», — с сарказмом написал Alex B.

«Ну вышлите им теплые вещи, крохоборы буржуйские», — смеется Евгений Владимирович.

«Никто и не сомневался. Главное предназначение Канады — тявкать и лизать задницу хозяину», — комментирует новость Алексей К.

«Европа должна умереть во благо США, и никто ей ничего не продаст. Ящеры сбрасывают хвост, чтобы выжить», — отреагировал Алексей.

«Денег нет, но вы держитесь», — крылатая фраза», — отметила Наталия Б.

«Эх, Джастин, Джастин… А сколько вначале пылу было? Горой стоял же за всю Европу, мол, не бойтеь… Обделался теперь, получается. Даже Байден так яро не лез, ибо краем мозга понимал, что это труднорешаемая задача», — написал Chingiz.

«А где же единство? Или они только гадить объединяются?» — спросила Елена М.

«Ответственности не несли, не несем и нести не будем!» — комментирует новость один из участников обсуждения.

«Мне вот интересно, эти придурки в Европе ещё не поняли, как их развели? Попали на деньги, влетели в кризис и они ещё не поняли, что [бывшая УССР] — это шикарный повод окончательно лишить их суверенитета? Я думал всю дорогу, что дураков на должности руководителей государств не ставят, и вижу, как я ошибался», — подытожил Михаил К.