Москва, 20 августа, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Вадим Заводченков, ведущий специалист центра «Фобос», отметил, что, по данным Мосэкомониторинга, концентрация вредных веществ в московском воздухе снизилась в полтора-два раза. Об этом он заявил 20 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Pixabay.com Смог

«Столичные метеостанции не фиксируют видимость хуже семи километров. В четверг было до четырёх километров», — также подчеркнул специалист.

Напомним, что жители Москвы уже несколько дней жалуются на смог и запах гари. Причиной тому стали лесные пожары в Рязанской области.