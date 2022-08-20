Варна, Челябинская область, 20 августа 2022, 16:37 — REGNUM В Челябинской области годовалый ребёнок и двое взрослых погибли в результате ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария произошла в Варненском районе. Столкнулись Skoda Octavia и Chevrolet Spark. Погибли водитель и пассажиры последней.
Водитель другой машины получил травмы. Его госпитализировали.
По предварительным данным, водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу. Проводится расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, за июль в Челябинской области выросло количество ДТП, но стало меньше погибших и травмированных.