Варна, Челябинская область, 20 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Челябинской области годовалый ребёнок и двое взрослых погибли в результате ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в Варненском районе. Столкнулись Skoda Octavia и Chevrolet Spark. Погибли водитель и пассажиры последней.

Водитель другой машины получил травмы. Его госпитализировали.

По предварительным данным, водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, за июль в Челябинской области выросло количество ДТП, но стало меньше погибших и травмированных.