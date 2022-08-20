Омск, , 16:36 — REGNUM В Омской области с начала года зафиксировано 128 возгораний легковых автомобилей, 41 из которых не подлежит восстановлению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Горящий автомобиль Jason Bolonski

В результате происшествий два человека погибли, ещё четверо получили травмы. Отмечается, что причиной 80% всех случаев стали нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

В связи с этим, спасатели напоминают, что автомобиль является «настоящим «складом» легковоспламеняющихся материалов». Благодаря этому машина может выгореть полностью за 4-6 минут.

«Очень важно вовремя проводить ежегодное техническое обслуживание автомобиля, проверять все его системы, механизмы и узлы. И, конечно же, в каждом транспортном средстве должен быть исправный огнетушитель», — отмечает руководитель пресс-службы ведомства Юлия Дойникова.