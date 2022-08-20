Нижний Новгород, 20 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Для стабилизации обстановки на лесной пожар в Воротынском районе направили тюменских десантников-пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

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На помощь прибыли 50 десантников-пожарных со своим оборудованием и снаряжением.

«Переброска десантников-пожарных Тюменской Авиалесоохраны проводится в соответствии с обращением губернатора Нижегородской области к губернатору Тюменской области об оказании помощи в борьбе с огнем», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 августа на всей территории Нижегородской области введен запрет на посещение лесов. Пожар в Воротынском районе тушат с 11 августа. В течение нескольких дней огонь дошел до Юринского района Марий Эл.

Ранее к ликвидации возгорания были привлечены два вертолета МИ-8. С воздуха проводится разведка горящей территории, а с помощью водосливного устройства осуществляется сброс воды. По состоянию на полдень 19 августа было совершено 28 сбросов воды объемом в 84 тонны.

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