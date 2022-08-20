Иркутск, 20 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН начали создание на территории Иркутской области сети грозопеленгационных пунктов. Об этом сообщает ТАСС.

Гроза в городе

Пункты позволят наблюдать за звёздами. Полученные в результате новые данные, как отмечается, будут важны для авиации или борьбы с лесными пожарами.

«Мы планируем получать оперативную информацию о тех местах, где бушует гроза, где концентрация молниевых разрядов максимальна, и сопоставлять с нашими наблюдениями», — отметил заведующий лабораторией физики нижней и средней атмосферы ИСЗФ Роман Васильев.