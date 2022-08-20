Вашингтон, , 16:24 — REGNUM В США планируют поставлять бывшей УССР высокоточные управляемые снаряды Excalibur. Об этом сообщило американское издание Politico, ссылаясь на свой источник.

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По словам инсайдера, артиллерийские снаряды поставят уже в «одном из будущих траншей». «В ближайшую поставку данные боеприпасы не войдут», — добавил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США изучают возможность поставок на территории бывшей УССР новых систем вооружений. Как отметила высокопоставленная представительница Пентагона, они «позволят изменить ситуацию на поле боя» в Донбассе и Северном Причерноморье.

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