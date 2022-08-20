Москва, 20 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Обозреватель The National Interest Марк Эпископос считает, что экономика РФ стойко выдержала санкции от западных стран благодаря четырём важным факторам. Об этом он пишет в своей статье для журнала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как отмечает Эпископос, одним из важнейших факторов успеха в период введения санкций стали беспрецендентные шаги со стороны Центробанка, позволившие превратить рубль в одну из сильнейших валют мира. Вторым немаловажным фактором стало появление «параллельного импорта», благодаря которому рынки РФ всё ещё насыщены продукцией.

Обозреватель также отметил, что часть стран с сильной экономикой отказалась поддерживать санкции против России. А четвёртым и финальным фактором успешного противостояния санкциям он называет «плохую продуманность» самих санкций, которые ударили и по европейским государствам, тем самым расколов антироссийскую коалицию.