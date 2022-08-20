Москва, , 16:19 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом 20 августа свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Посадка самолета albert22278

Так, по состоянию на 16:15 мск в аэропорту «Внуково» задержан один авиарейс; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода в центральной части РФ в последнюю неделю августа будет сильно отличаться от той, что была в начале месяца.