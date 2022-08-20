Вашингтон, 20 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Космический зонд «Вояджер-2», остающийся единственным аппаратом, получившим снимки Урана и Нептуна с близкого расстояния, встретил 45-ю годовщину со дня запуска. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

NASA Voyager 2

Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило зонд «Вояджер-2» 20 августа 1977 года. Он стал первым и пока единственным космическим аппаратом, достигшим Урана и Нептуна. Зонд прошёл вблизи этих планет в 1986 и 1989 годах соответственно, передав на Землю сделанные во время максимального сближения снимки.

«Сорок пять лет назад космический корабль «Вояджер-2» покинул Землю, чтобы отправиться в эпическое путешествие, которое продолжается по сей день», — напомнили в JPL.

После прохода вблизи Урана и Нептуна «Вояджер-2» продолжил движение к границе Солнечной системы. В декабре 2018 года в NASA сообщили, что зонд преодолел гелиопаузу (теоретическая граница, на которой происходит окончательное торможение солнечного ветра) и вошёл в межзвёздное пространство.

Часть научных приборов на борту «Вояджера-2» продолжает работать и сейчас. Расчёты показывают, что минимально необходимое для продолжения исследований электроснабжение будет поддерживаться до 2025 года.

Всего в рамках программы «Вояджер» было запущено два аппарата. Запуск зонда «Вояджер-1» состоялся в сентябре 1977 года. Этот зонд стал первым аппаратом, получившим и передавшим на Землю детальные снимки спутников Юпитера и Сатурна.