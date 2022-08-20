Москва, , 15:41 — REGNUM Россия проводит дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

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«С учетом полученных доказательств государственного терроризма режима Зеленского в настоящее время проводится допрасследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо», — отмечается в сообщении.

Россия готовит документы, подтверждающие проведение со стороны ВСУ химического терроризма, в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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