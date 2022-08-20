20 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление британского депутата Тобиаса Эллвуда о том, что удар по Запорожской атомной электростанции, повлекший за собой утечку радиации, станет причиной для ответа со стороны Североатлантического альянса.

Оксана Переможенко, , 16:33 — REGNUM Удар по Запорожской атомной электростанции, повлекший за собой утечку радиации, станет причиной для ответного удара со стороны Североатлантического альянса. Об этом 20 августа в одной из социальных сетей написал британский депутат и глава специального комитета по обороне в Палате общин Тобиас Эллвуд.

Франсиско де Гойя. Двор сумасшедшего дома (фрагмент)

Так политик отреагировал на публикацию The Times о том, что Россия якобы «готовит провокации» на Запорожской атомной электростанции.

«Любое умышленное повреждение, что повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО», — написал он.

Отметим, подобное заявление сделал также конгрессмен США от штата Иллинойс Адам Кинзингер.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что НАТО просто ищет повод развязать масштабную войну, подталкивая киевский террористический режим к обстрелам Запорожской атомной электростанции. Иные усомнились в том, что НАТО всё же вступит в конфликт.

«То есть им очень хочется, чтобы Россия-таки отключила реактор раз и навсегда? Они не понимают, что электроэнергии [бывшей УССР] не видать в любом случае?!» — задалась вопросом Вера Н.

«Они наверное думают, что Россия будет настолько же избирательна в нанесении ударов по НАТО, как и на [территории бывш. УССР]. Ну-ну», — отметил Валерий Ю.

«То есть [киевский режим] для этого и бьет [по ЗАЭС]. Кто бы сомневался», — написала Оля.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Сейчас не вступили и потом не вступят…» — считает один из участников обсуждения.

«Одно дело сказать, другое — сделать…» — добавил Sergei L.

«Я правильно понял… что если ВСУ нанесут очередной удар по ЗАЭС с последующей утечкой радиации, НАТО нападёт на [бывшую УССР]?» — поинтересовался Павел.

«Дальше-то что? Каким образом они начнут вести боевые действия… [при утечке] радиации? Тут уже не о военных действиях надо будет думать, а куда бы свалить подальше, чтоб не зацепило», — отреагировал У. Ф.

«Превратить всю Европу в пепел! Обезумевшие придурки!» — не выдержала Ольга.

«А когда бриттов в принципе что-то смущало? «Англичанка гадит» — ни отнять, ни прибавить!» — написала Наталия.

«Сдохнуть торопятся? Или в их психушках день открытых дверей?» — отреагировала Елена М.

«У британцев, видимо, где-то запасной остров завалялся», — с сарказмом добавил Zubkotrub.

«Так и подначивают бритты Зеленского устроить Чернобыль…» — написал еще один участник обсуждения.

«Пойдут ли они на термоядерный апокалипсис, который уничтожит все живое на планете из-за утечки на АЭС? Вряд ли», — считает Qwerty.

«А разобраться сначала, кто кого обстреливает и откуда, нет? Не надо? Да и правда, НАТО не впервой начинать грабительские войны и уничтожать народы из-за пробирки с водой из-под крана…» — отметила Светлана К.

«А кто ведёт военные действия возле Запорожской АЭС? Там нет никаких военных действий. Это [киевский режим] обстреливает…» — подчеркнула Olga L.

«Ещё раз. 5 статья — это коллективная оборона. Утечка на АЭС — техногенная катастрофа. Это не ядерный удар…» — заметила Елена.

«Получается ли, что Япония в 2011 году напала на страны НАТО? Или авария на Фукусиме не считается? Или на своих можно?» — недоумевает Nastena N.

«Пустой треп. Так можно сказать, что углеродный выброс в России угрожает жителям стран НАТО…» — отреагировал Sever.

«Эти твари через океан окопались и им плевать, что там в Европе, если не горит земля под ними…» — написала Лариса.

«Станция под контролем РФ. Стреляют по ней [ВСУ]. Какие претензии, о чем речь, алло?» — недоумевает «Кэт Пересвет».

«То есть из-за утечки они готовы разрушить весь мир ядерным оружием? У вас в квартире протечка, поэтому мы взрываем дамбу и затапливаем весь город. Логика…» — подытожил George.