Москва, 20 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Нарколог Евгений Брюн, которого обвиняют в мошенничестве, отправлен 20 августа под арест Кузьминским судом Москвы.

Суд

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября», — приводит слова зачитавшей судебное решение судьи ТАСС.

При этом отмечается, что в ходе заседания следствие запросило для обвиняемого с учётом возраста и состояния здоровья домашний арест, а не заключение под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что официальное обвинение в мошенничестве было предъявлено следователями наркологу Евгению Брюну.