Москва, , 15:37 — REGNUM Россия готовит документы, подтверждающие проведение со стороны ВСУ химического терроризма, в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

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«По факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами проведенных анализов», — отмечается в сообщении.

Доказательства в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России.

31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе н. п. Васильевка Запорожской области были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате обследования в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В».

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