Москва, 20 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. На фоне военных поражений в Донбассе и других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. Об этом 20 августа сообщает Минобороны России.

Opcw.com ОЗХО

Следите за развитием событий в трансляции: «Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе н. п. Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате обследования в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В», — отмечается в сообщении.

Специалистами Главного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны РФ (Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа «В».

По факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России в ближайшее время.