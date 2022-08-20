Запорожье, Бывш. УССР, , 15:28 — REGNUM Готовящуюся со стороны ВСУ провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, но нет сомнений, что режим Зеленского попытается реализовать преступные замыслы. Об этом 20 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«19 августа на АЭС все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось не допустить провокацию. В противном случае, последствия могли быть непоправимые», — отметил он, добавив, что нет сомнений, что ВСУ предпримут новые провокации и обстрелы Запорожской АЭС.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что режим Зеленского 19 августа готовит провокацию на Запорожской АЭС, и Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе.