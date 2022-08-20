Клайпеда, Литва, 20 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В порт города Клайпеда в Литве прибыл с визитом флагманский корабль экспедиционного корпуса морской пехоты США USS Kearsarge. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба литовского минобороны.

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«Визит флагмана корпуса морской пехоты США демонстрирует солидарность и единство союзников по НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что USS Kearsarge является самым большим морским кораблём, когда-либо приходившим в Клайпеду, его длина составляет 257,3 м, ширина — 60,1 м, осадка — 10,5 м, а численность экипажа — свыше двух тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поставит Украине две партии военной помощи.