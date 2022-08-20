Лимасол, Кипр, , 15:21 — REGNUM Российские соотечественники и общественные деятели Кипра провели массовую праздничную акцию накануне Дня Государственного флага РФ, сообщили в Координационном совете российских соотечественников Кипра.

Акция прошла на берегу моря в Лимасоле. Среди лозунгов — «Остановим неонацизм вместе с Россией», «Кипр-Россия. Православие», «Поддержка России — гарантия экономики Кипра», «Поддерживаем действия России», «Путин — великий лидер», «Россия говорит правду», «Россия! Спаси планету».

«Растянули 53-метровый флаг России, специально изготовленный для проведения мероприятий в поддержку России на Кипре, в том числе сложив из него буквы Z и V, разместили лозунги в поддержку России на двух языках», — сообщили в координационном совете.