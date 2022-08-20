Благовещенск, , 15:18 — REGNUM Жители Комсомольска-на-Амуре сообщают о нашествии медведей на кладбище, передает Telegram-канал Readovka.

Так, местная жительница рассказала, что животные разрыли четыре могилы и вытащили оттуда тела покойников. Останки троих найти и перезахоронить удалось, тело одного так и не обнаружили.

Горожане боятся посещать кладбище с 2015 года.

Сотрудники кладбища рассказали, что помимо медведей, на погосты приходят стада диких кабанов. Жители города призывают отреагировать на постоянное разорение могил.