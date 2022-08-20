Нур-Султан, , 15:10 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём послании для совместного заседания палат парламента страны собирается объявить основные элементы судебной реформы и заявить о важности перестройки работы правительства. Об этом 20 августа сообщает телеграм-канал «Нурсултанский соловей» со ссылкой на источники.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Отмечается, что в данный момент ведётся работа в закрытом режиме над текстом послания для совместного заседания палат парламента страны, к чему не допущены члены казахского правительства, а основные тезисы наговариваются или прописываются лично Токаевым.

«Токаев якобы планирует объявить основные элементы «судейской реформы» и заявит о важности перестройки работы правительства, потребовав от кабмина большей оперативности — избавления от рутины и бюрократии. Избавление от бюрократии, в свою очередь, означает, что значительное внимание будет уделено вопросам цифровизации и привлечению в страну иностранных инвестиций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, состоявшиеся в Сочи 19 августа, прошли в дружеской атмосфере.