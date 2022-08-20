Москва, , 15:10 — REGNUM Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в Роскосмос) в 2023 году запустит опытное производство отдельных элементов ракетных двигателей методом 3D-печати. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Игорь Арбузов в интервью корпоративной газете «За Родину».

Ракетный двигатель Василий Иванов © ИА REGNUM

Глава НПО «Энергомаш» сообщил, что в ближайшие годы предприятие начнёт создавать узлы ракетных двигателей с применением новых технологий. С 2023 года будет реализовываться опытно-конструкторская работа «Отражение», предполагающая создание элементов двигателей с применением аддитивных технологий.

«Конечно, это очень серьёзная амбициозная задача, которая предполагает качественный переход на использование современных технологий», — заявил Арбузов.

Он добавил, что НПО «Энергомаш» уже обеспечило высокую степень загрузки на 2023 и 2024 годы. На мощностях предприятия будут изготавливаться не только ракетные двигатели, но и компоненты для авиационных двигателей, а также насосное оборудование для горнодобывающих и металлургических компаний. При этом Арбузов подчеркнул, что основной задачей предприятия является сохранение ключевых компетенций по созданию новых ракетных двигателей.

НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушкова является разработчиком и производителем российских жидкостных ракетных двигателей. В частности, на предприятии производятся двигатели для ракет семейства «Протон» и нового семейства «Ангара».

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