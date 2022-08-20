Нальчик, , 15:09 — REGNUM Спасатели нашли группу из четырех альпинистов, которые не вышли на связь в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

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«По состоянию на 14.00 мск поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели помогли альпинистам спуститься до поселка Терскол, от дальнейшей помощи они отказались», — отмечается в сообщении.

В 08:35 мск 20 августа поступила информация, что незарегистрированная группа из четырех человек в ущелье Курмычи (высота 3,5 тыс. м) не вышла на связь. На место выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.